sport

– De har noen ordentlige steinkastere. Det blir en tøff match. Ungarn har et bra lag noe de har vist i flere av kampene i VM. De slo også Sverige rett før mesterskapet, sier keeper Torbjørn Bergerud til NTB.

– De har noen ekstremferdigheter et par av dem. De kan virkelig fyre av ballen fra lang avstand. Det kommer til et visst punkt der vi i vårt forsvarsspill ikke kan gå lenger ut. Vi holder oss på ni meter, sier en av Norges viktigste forsvarsspillere, Magnus Gullerud, til NTB.

– Med den formen og stigningen vi har i VM, føler jeg at vi er et bedre lag enn dem. Og så har vi mye mer å kjempe for en det de har.

Ungarerne har noe å spille for. Kommer de seg inn blant de sju beste i VM, betyr det plass i OL-kvalifiseringen neste år.

Drama

Norge, Sverige og Danmark kan havne på samme poengsum etter kampene onsdag, og da vil målforskjellen komme inn og avgjøre.

Det er en rekke scenarioer som kan slå inn. Dette er de meste aktuelle:

Norsk seier kombinert med dansk poeng mot Sverige, betyr garantert norsk plass i semifinalen fredag.

Svensk ettmålsseier, og to dersom 28-26 eller mindre, sammen med norsk seier gir også Norge plass i cuprundene.

Vinner Sverige med tre eller fire mål, går svenskene og Danmark til semifinale.

Det kan også endte loddtrekning mellom de tre topplagene dersom resultatene blir slik: Sverige – Danmark 29-27 og Norge – Ungarn med 29-25.

Kaptein Bjarte Myrhol var med på treningen onsdag. Han sliter med smerter på grunn av en liktorn under den ene foten.

(©NTB)