Arsenal slo tilbake etter flaut tap og avanserte i europaligaen

Shkodran Mustafi, Sokratis og et selvmål av Zakhar Volkov sørget for at Arsenal kan ta fatt på neste steg mot europaligatittelen.

London-laget tok kjapt grep om kampen og gikk opp i en tidlig ledelse da Volkov på uheldig vis satte Pierre-Emerick Aubameyangs innlegg i eget mål.

Tross en frisk åpning var hviterusserne nær ved å utligne etter åtte minutter. Stanislav Dragun overlistet Petr Cech, men Stephan Lichtsteiner ble reddende engel for vertene med en redning på strek.

Noe før pause var Mustafi kongen i lufta da han stanget hjørnesparket fra Granit Xhaka kontant i nettet fra sju meter til stor jubel fra Arsenal-manager Unai Emery.

Koscielny-skade

Tidligere Arsenal-spiller Aleksandr Gleb ble møtt med applaus da han ble byttet inn for gjestene etter 55 minutter. 37-åringen og lagkameratene ble statister da Sokratis headet inn 3-0 takket være svakt feltarbeid av BATE-keeper Dzyanis Scherbitski fem minutter senere.

Sokratis' scoring ble det siste i et oppgjør Arsenal hadde full kontroll over. Nå venter åttedelsfinale for Emerys menn.

Et skår i gleden for vertene var at kaptein Laurent Koscielny måtte ut med en kjenning i leggen etter 55 minutter. Det kan være dårlig nytt for rødtrøyene som møter Southampton, Bournemouth og Tottenham innen lørdag neste uke.

Ajer med stor Celtic-mulighet

Celtic hadde en tøff oppgave borte mot Valencia etter 0-2 på Celtic Park i første oppgjør og forsvant ut av turneringen med 0-1-tap.

Skottenes oppgave ble tyngre da Jeremy Toljan pådro seg sitt andre gule kort åtte minutter før pause. Kristoffer Ajer fikk en eventyrlig sjanse til å sende skottene i føringen da han gikk umarkert opp i luften på et frispark etter drøye timen, men nordmannens heading gikk utenfor. Istedenfor kunne Valencia juble for 1-0-seier da Kévin Gameiro ble matchvinner ti minutter senere.

Dermed er europaeventyret over for Celtic og Ajer, som spilte hele kampen.

Erling Braut Haaland ble sittende på benken da Salzburg gikk videre med 4-0-seier hjemme og 5-2 sammenlagt mot Brugge. Fredrik Gulbrandsen var ikke med i østerrikernes tropp på grunn av en skade.

Åttedelsfinalen trekkes fredag. Kampene spilles 7. og 14. mars.

