Schmid endte ti års norsk VM-medaljetørke med sølv i kombinert

Schmid var best av de norske i hopprennet med tredjeplass etter å ha landet på 129 meter. Han hadde ti sekunder å ta igjen på ledende Frenzel. Trønderen hadde ikke konkurrert den siste måneden med tanke på VM og sa før langrennet at han var usikker på egen form, men han overbeviste på veien mot sølv.

– Eric var bedre enn meg i dag. Jeg forsøkte meg på toppen for få litt avstand i den siste utforkjøringen, sa Schmid til NRK.

Eric Frenzel har vært det store navnet i kombinert de siste 12 årene. Tyskeren har nå 19 medaljer fra mesterskap, hvorav seks VM-gull og tre OL-gull. Han stortrives i Seefeld og vant for 14. gang på det østerrikske vintersportsstedet.

Det har gått ti år siden siste norske individuelle kombinertmedalje i VM. Det var Schmid med sølvet fra Liberec i 2009, og han kopierte den plasseringen fredag.

Prøvde å rykke

Tidlig samlet en tetkvartett seg. Frenzel og Schmid hadde selskap av østerrikerne Franz-Josef Rehrl og Mario Seidl. Nordmannen prøvde et rykk på siste runde, men maktet ikke å riste av seg Frenzel, og i stedet var det tyskeren som sto for det avgjørende rykket like før oppløpet.

Schmid ble slått med 4,3 sekunder, men han hadde ingen problemer med å holde østerrikerne bak seg og gikk inn til sølv 4,4 sekunder foran Rehrl på bronseplass.

– Det er kult og utrolig artig. Jeg har hatt troen på at Jan kunne være en joker her, sa landslagstrener Kristian Hammer.

Riiber måtte resignere

Vinterens store kombinertutøver Jarl Magnus Riiber hadde 59 sekunder å ta inn på Frenzel etter et hopp på 121 meter. Årets verdenscupvinner har slitt med å finne seg til rette i den spesielle Bergisel-bakken. Heming-løperen har vunnet ti av verdenscuprennene denne sesongen.

Han har derimot tatt store steg i langrennssporet og kunne ikke avskrives helt med tanke på medaljer.

– Skulle gjerne hatt litt mer flyt og kontroll, men jeg må bare gå for en medalje, sa Riiber foran langrennet.

Riiber hadde halvert avstanden til Frenzel bare på de første 2,5 kilometerne, men farten til teten jevnet seg ut slik at han ikke tok spesielt mye inn på den neste runden. Ut på sisterunden var det 16 sekunder, men Riiber måtte resignere i medaljekampen og gikk inn til femteplassen, 20,9 sekunder bak.

Bjørnestad stoppet opp for å heie

Espen Bjørnstad gikk inn til 15.-plass i VM-debuten. 25-åringen opplyste til NRK at han stoppet opp for å heie fram medtrønderen Schmid til medalje.

– Da var han nummer fire. Jeg ville så sinnssykt sterkt at han skulle ta medalje. Jeg stoppet opp på sisterunden og ropte «kom igjen» alt jeg kunne, sa han.

Jørgen Graabak var den som skuffet mest av nordmennene. Han fikk et så dårlig utgangspunkt i bakken, 2.19 minutt bak lederen, at han valgte ikke å starte i langrennet.

