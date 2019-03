Celina scoret, overtidsmål reddet Hareides rekke uten tap

sport

På overtid satte Danmark inn 2-2-målet som sørget for at det heller ikke torsdag ble nederlag.

Bersant Celina, som er født og oppvokst i Drammen, dro sendte Kosovo opp i 2-1-ledelse 25 minutter før full tid torsdag. Det så lenge ut til å avgjøre kampen, men på overtid kranglet Pierre-Emile Højbjerg inn utligningen for danskene.

Scoringen betyr samtidig at Danmark nå står med 25 strake kamper uten tap i ordinær spilletid. Laget ble slått ut av VM i åttedelsfinalen mot Kroatia, men det var etter straffesparkkonkurranse.

Hareide: – En vekker

Oppgjøret torsdag ble nok likevel ikke den opplevelsen Åge Hareide og hans lag hadde håpet på før tirsdagens viktige EM-kvalifiseringskamp mot Sveits i Basel. Danskene er rangert som verdens 10. beste lag, mens torsdagens motstander er nummer 130 på FIFA-rankingen.

– Det var en vekker for oss. Man kan ikke gå på banen i Europa og tro at man kan gjennomføre en kamp uten å gi 100 prosent. Det var godt vi hadde denne kampen nå i Kosovo og ikke mot Sveits. Det var meget god trening for oss. Kosovo spilte bra, sier Hareide.

Han startet med Tottenham-stjernen Christian Eriksen på benken. Også forsvarskjempe Simon Kjær og midtbanespiller Lasse Schöne fikk hvile, men ellers brukte Hareide et sterkt lag mot Kosovo. Nevnte Eriksen utlignet for gjestene på straffespark etter en drøy time. Da hadde midtbanespilleren vært på banen i bare noen få minutter.

– Vi ville ikke ha skader på dem før Sveits-kampen. De er sikre i startoppstillingen, og derfor kunne vi la andre spille sammen, forklarer Hareide.

Celina i form

Amir Rrahmani var mannen som sendte Kosovo i ledelsen tidligere i kampen. Han scoret like før pause, et mål som kanskje burde vært annullert for offside.

Målscorer Bersant Celina har takket nei til spill på det norske landslaget. Han valgte Kosovo. 22-åringen har bakgrunn fra Manchester City-akademiet og gjør det for tiden svært bra for Swansea i den engelske mesterskapsserien.

Forrige helg scoret han et nydelig mål da klubben knepent ble slått ut av nettopp City i FA-cupens kvartfinale.

(©NTB)