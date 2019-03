Forren skrev ny kontrakt med Molde

sport

Det bekrefter eliteserieklubben i en pressemelding mandag.

Forren hadde opprinnelig en kontrakt som varte ut 2019-sesongen.

– Jeg har lenge ønsket å være med klubben videre, så i dag er jeg veldig glad, stolt og fornøyd med å få signert for to nye år utover denne sesongen, sier Forren.

Midtstopperen gleder seg til de kommende sesongene for Molde FK.

– Jeg har vært tydelig overfor klubben på at jeg har ønsket dette, og vi har hatt veldig gode samtaler. Nå er jeg veldig glad for at vi er enige, sier Forren.

Midtstopperen er den spilleren i årets spillertropp som har flest kamper for klubben. Hele 296 offisielle kamper har det så langt blitt siden han kom til klubben i 2007.

Manager Erling Moe er fornøyd med å ha fått avtalen på plass.

– En ting er å signere nye spillere, men å få med videre de som har bidratt for klubben i mange år har stor betydning. Dette er en signering som jeg tror mange i og rundt klubben vil sette stor pris på, sier han.

