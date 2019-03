Kristoffersen-advokat: – Skiforbundet står til knærne i misbruk

sport

Rettssaken mellom alpinstjernen og skiforbundet har kommet fram til prosedyrene, og Kristoffersen-advokat Odd Stemsrud var førstemann ut i rettssal 250.

Han gikk innledningsvis løs på det han mener er misbruk av markedsmakt fra Norges Skiforbunds side.

– Det er bare en grunn til at skiforbundet er der de er. De har tilranet seg utøvernes markedsrettigheter og melker dem i et monopolsystem, sa Stemsrud – og fortsatte:

– Ledelsen i skiforbundet står til knærne i markedsmisbruk. Det er så mange kategorier misbruk og et så stort omfang at en ser ikke skogen for bare trær.

Avviser trangt nåløye

Han gikk deretter i rette med dem som mener at Kristoffersen har en dårlig sak i Oslo tingrett.

– Jeg har i løpet av uken lest kommentarer om at Kristoffersen må gjennom et nåløye for å vinne fram. I så fall må det nåløyet være bredt som en låvedør, sa Stemsrud.

Han mener skiforbundet krever eiendomsrett over alle utøveres markedsrettigheter, og at det ikke finnes dekning for dette i FIS-reglene.

– Hvis skiforbundet mener utøverne overtrer markedsrettighetene, går det rett til sportslige sanksjoner. Et lærebokeksempel på misbruk i idretten, sa Kristoffersen-advokaten.

Videre fremsatte han en påstand om at skiforbundet har et av de strengeste markedsregelverkene i Europa. Underveis i prosedyren henviste han også til konkurranserettslige prinsipper.

– Det er to hovedkategorier misbruk i konkurranseretten. Utestengende misbruk og utnyttende misbruk, og vi mener skiforbundets handleringer faller i begge kategoriene, sa Stemsrud.

Han hevdet også at skiforbundet tvinger sine utøvere til å signere landslagskontrakten og dermed akseptere at skiforbundet eier alle deres markedsrettigheter.

– Hvis utøveren ikke følger skiforbundets instrukser, blir de fratatt startlistene sin. Vi vil jo mene at misbruket ikke kan bli sterkere, sa Stemsrud.

I strid med internasjonal konvensjon

Stemsrud mer enn antydet også i sin innledning at hans klient kjemper en kamp for langt flere enn seg selv.

– I den grad skiforbundet skulle få medhold og det skulle skape presedens si norsk idrett som sådan, er fasit at reelle markedsrettigheter på utøvernes hånd aldri vil bli en realitet, sa Stemsrud.

Avslutningsvis i sin prosedyre ble Kristoffersens krav om erstatning oppad avgrenset til 15 millioner kroner et tema. Samtidig gjentok Stemsrud at alpinisten ønske om en Red Bull-avtale ikke handler om økonomi.

– Det eneste Kristoffersen vil ha, er tilgang til Red Bulls støtteapparat, helt uten kostnad for skiforbundet, sa han.

– Om noen år er det denne saken handler om, at ikke idrettsforbund kan misbruke sin stilling, opplest og vedtatt juss. At denne saken er den første i Norge, er ikke et argument for ikke å gi Kristoffersen medhold, avsluttet advokaten.

Rettsdagen ble avsluttet med at de to forlikstilbudene Kristoffersen-leiren skal ha gitt skiforbundet ble tema. Her ble det påpekt at det ene tilbudet, som innebærer at skiforbundet får alle inntekter av en eventuell Red Bull-avtale mot at Kristoffersen får tilgang til energidrikkgigantens støtteapparat, fortsatt står ved lag.

Tirsdag avsluttes rettssaken med prosedyren til Norges Skiforbunds advokat.

(©NTB)