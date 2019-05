Toppserien: Nautnes matchvinner mot Stabæk

sport

Både Fart og Stabæk står uten en eneste seier når toppserien tar VM-pause. I den niende runden kvinnenes eliteserie ble det denne helgen arrangert såkalt «superhelg» der seks kamper spilles på Vålerengas stadion - tre lørdag og tre søndag.

Først ut var oppgjøret mellom Fart og Trondheims-Ørn lørdag. Etter å ha hatt spillemessig overtak i en drøy time var det til Marit Clausen som satte inn det første av Trondheims-Ørns to mål. Selv om Fart-keeper Lene Lauve hadde holdt Hamar-laget lenge inne i kampen var det lite hun kunne da Clausen headet ballen i lengste hjørne etter et frispark inn i Fart-boksen.

Drøye 20 minutter senere rullet Trondheims-laget opp et flott angrep på venstresiden. Julie Adserø la ballen ut til Clausen, fortsatte løpet inn i feltet og fikk ballen tilbake. På direkten sendte hun ballen forbi Lauve og doblet ledelsen da hun satte inn kampens siste mål.

Dermed står Fart fortsatt uten en trepoenger denne sesongen, og ligger under streken med to poeng. Med tre nye poeng har Trondheims-Ørn nå ni poeng.

Nautnes matchvinner

Også tabelljumbo Stabæk har til gode å vinne når Toppserien nå tar pause. Lørdag tapte klubben 0-1 mot Arna-Bjørnar. Emilie Nautnes satte kula bak Stabæk-keeper Ingrid Hjelmseth etter 35 minutters spill.

Bergenslaget spilte seg pent fri på høyresiden. Andrine Mo la perfekt inn til Nautnes, som med høyrefoten plasserte ballen nede til høyre for Hjelmseth.

Arna-Bjørnar presset på for flere mål, men Stabæk kjempet heroisk og sørget for at det kun ble med det ene målet.

Stabæk har kun scoret ett mål denne sesongen og måtte nok en gang gå målløse av banen. Melissa Bjånesøys scoring i 1-1-kampen hjemme mot Trondheims-Ørn i april gjør 27-åringen til lagets toppscorer etter ni kamper.

Lørdagen kamper avsluttes med naboduellen mellom Vålerenga og Lyn. Søndag spilles Kolbotn - Klepp, Sandviken - LSK og Røa - Avaldsnes.

Etter denne runden tar toppserien VM-pause fram til 27. juli.

(©NTB)