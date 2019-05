Godt utgangspunkt for Ødegaard og Vitesse

sport

Ødegaard har vært i fantastisk form for Vitesse denne våren og spilte 90 minutter i uavgjortkampen. Det andre av to oppgjør spilles i Arnheim tirsdag. Med seier sammenlagt sikrer Vitesse spill i neste sesongs europaliga.

Det var hjemmelaget som fikk den beste åpningen i fredagens kamp. Sander van de Streek sendte vertene i ledelsen etter 18 minutter. 13 minutter senere utlignet Tim Matavz for gjestene og sørget dermed for et godt utgangspunkt.

Tirsdagens kamp blir etter all sannsynlighet Martin Ødegaards siste for Vitesse. Det er foreløpig usikkert hvor han skal spille neste sesong, om han skal satses på i Real Madrid, sendes på nytt utlån eller om han denne gangen bytter klubb permanent.

20-åringen har utvilsomt hatt et godt låneopphold i Vitesse. Denne våren har nordmannen storspilt. Ødegaard kom blant annet med på årets lag i Nederland og tirsdag var han i fyr og flamme da Vitesse slo Groningen 3–1 og ble klare for kvalifiseringsfinalen mot Utrecht.

