To mål av Thomas Lehne Olsen og ett av Tobias Salquist sørget for storseier til Lillestrøm mot erkerivalen i Oslo. Kanarifuglene sto med fire strake kamper uten seier før møtet med Vålerenga og ble utklasset av Odd på hjemmebane i forrige serierunde.

Med lørdagens tre poeng klatrer mannskapet til Jörgen Lennartsson opp på 9.-plass med 12 poeng på 10 kamper.

– Vi spiller en perfekt kamp defensivt. Det er det sykeste jeg har vært med på tror jeg. Jeg er stolt av det gutta legger ned i dag. Nå skal vi ta ferie med glede, sa tomålsscorer Lehne Olsen til Eurosport etter kampen.

– Å vinne 3-0 her er ubeskrivelig deilig. Man kan si det var uventet, vi forventet ikke at vi skulle vinne 3-0, men vi gjør en veldig god kamp, sa Aleksander Melgalvis.

Deila: En skikkelig på trynet

De tre poengene var sårt tiltrengt for Lillestrøm. Vålerenga var store favoritter før kampen.

– Vi visste at om vi gjorde en god kamp og traff med hvordan vi skal spille på best mulig måte, løpe og kjempe, så kunne det gå. Den første scoringen er alltid viktig, og spesielt i sånne kamper, sa LSK-trener Lennartson fornøyd.

For Ronny Deilas Vålerenga ble lørdagen et mareritt. Oslo-klubben hadde seks strake kamper uten tap i serien, hadde vært feilfrie på hjemmebane og syntes å ha noe stort på gang. Mot Lillestrøm ble det et kolossalt mageplask.

– Vi blir kjempet ut av stilen. Det er det som er mest irriterende, skuffende og flaut. Vi har vært veldig gode over tid. I dag får vi en skikkelig på trynet. Den er tung, sa Deila til Eurosport.

Svakt keeperspill

Allerede i det første minuttet sendte riktignok formsterke Vålerenga av et skremmeskudd. Magnus Lekven fyrte av fra distanse, og avslutningen strøk like utenfor LSK-målet.

LSK viste samtidig at kampen betydde mye. Thomas Lehne Olsen, Tobias Salquist og Daniel Pedersen klinket til i taklingene. Over grensen mente Vålerengas supportere, og sistnevnte ble belønnet med gult kort.

Drøye ti minutter var spilt da Vålerenga var frampå igjen. Chidera Ejuke spilte fri Fitim Azemi, men alene med keeper lobbet spissen over målet.

Tross press fra hjemmelaget, var det Lillestrøm som tok ledelsen. Daniel Gustavsson fyrte av fra distanse, Vålerenga-keeper Adam Larsen Kwarasey ga retur og den satte Lehne Olsen i mål. Inngripenen av VIFs målvakt var svak.

– Det var litt bevegelse på ballen. Sånt skjer, det er en del av spillet, sa Kwarasey til Eurosport i pausen.

Aron Dønnum har scoret i begge av Vålerengas to siste hjemmekamper. Lørdag fikk han sjansen igjen, men måtte av banen med skade etter en drøy halvtime. Kantspilleren ble senere filmet på krykker.

Vålerenga jaktet utligning og skapte gode muligheter. Den største kom etter 27 minutter. Først kom Ejuke alene med keeper Maric, men klarte ikke å vippe ballen forbi. Returen endte i føttene til Aron Dønnum, men heller ikke han scoret.

To raske LSK-scoringer

Mens Vålerenga styrte fra start før pause, var det motsatt etter hvilen. Lillestrøm så komfortable ut, og fikk også omgangens første sjanse. Simen Rafn dro seg flott fri etter fem minutter, men avslutningen gikk via en av hjemmelagets spillere og til corner.

Vålerenga fikk det ikke til å stemme. Etter en drøy time ble 0-1 til 0-2. Nok en gang var Lehne Olsen frampå. Han fikk ballen av midtstopper Salqvist og kunne juble for sitt sjette mål for sesongen.

Med 20 minutter igjen å spille kunne gjestene juble igjen. Ballen havnet på bakre stolpe etter en dødball, og danske Salqvist pirket inn 3-0 for Lillestrøm.

Bedre ble det ikke for hjemmelaget da Azemi ble sendt tidlig i dusjen med sitt andre gule kort mot slutten.

Selv om Vålerenga forsøkte desperat å slå tilbake, kunne det blitt enda styggere for hjemmelaget. Lehne Olsen fikk en stor mulighet til å sette sitt tredje for dagen, men skuddet fra god posisjon gikk over.

