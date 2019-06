VM-spillerne nyter VM-stemningen i Reims

sport

– Vi har vært samlet i en måned snart, og da er det greit å ha mulighet til å gå ut av hotellet og ta seg en kopp kaffe, treffe kjente eller gjøre noe annet enn bare å ligge på hotellet. Jeg trives veldig godt der vi bor nå, sier Guro Reiten til NTB.

De norske er synlige i bybildet i sitt fritidsantrekk og blir gjenkjent når de promenerer i hovedgaten langs de mange fortausrestaurantene i Reims.

– Ja, det er «Norvège, Norvège» når vi går forbi. Det er kjempeartig. Oppmerksomheten rundt VM er sykt bra, og det er sykt kult. Vi kunne sikkert gått på gata i Oslo uten å bli stoppet av mange, men når vi går på gata her så vil mange ha bilde, og alle vinker og sier hei, sier Reiten.

Trivsel

Ingrid Moe Wold setter også pris på å bo i en VM-by og kunne kjenne på stemningen også utenom kampdagen på stadion.

– Vi har bodd på forskjellige hoteller for hver kamp, og det gir variasjon og nytt miljø. Nå bor vi midt i byen, og vi trives med det. Det er et fint hotell også, sier hun.

Hun har vært og sett på byens katedral Notre-Dame de Reims, der det er kronet flere franske konger og dronninger enn i navnesøsteren i Paris.

– Vi var og så et lysshow i katedralen, og da vi gikk hjem derfra var det mange folk ute i gatene som klappet og heiet på oss. Vi føler helt klart mer VM-stemning her.

Avkobling

Før den første kampen i Reims bodde laget ved et motorveikryss utenfor Reims, før kampen i Nice var hotellet i Biot oppe i åsene et godt stykke fra kysten. Nå er de i Champagne-provinsens største by, som yrer av liv og oser historie.

Første dag tilbake i Reims hadde spillerne også fridag, før oppkjøringen til kampen mot Sør-Korea startet for fullt.

– Det var deilig. I et langt mesterskap trenger man å koble av litt og ikke bare tenke fotball. Maten på hotellet er veldig god, men det var deilig å kunne gå ut og spise et annet sted, sier Kristine Minde.

– Vi blir lagt merke til når vi går ut. Folk vet hvem vi er og vil ta bilder og heier på oss. Det er veldig gøy.

