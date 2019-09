Straffebom da Chelsea røk i mesterligaåpningen

sport

Scoringen som til slutt skilte lagene, kom drøye kvarteret før full tid. Dani Parejo slo en stikker mot første stolpe, der Rodrigo hadde frigjort seg fra sin oppasser. Spissen fikk så vidt en touch på ballen, men det var nok til å sette ut Chelsea-keeper Kepa Arrizabalaga.

Fem minutter før full tid fikk så Chelsea muligheten til å utligne. Et hjørnespark endte med at samtlige Chelsea-spillere sto med hånden i været, og TV-bildene viste at headingen fra unggutten Fikayo Tomori traff hånden til danske Daniel Wass.

Et sjekk med VAR-rommet senere pekte dommer Cüneyt Çakir på straffemerket, men det påfølgende forsøket fra Barkley endte med at ballen traff oversiden av tverrliggeren og forsvant over målet.

Dermed innledet Frank Lampards Chelsea-mannskap mesterligaen med et leit hjemmetap. Chelsea burde samtidig fått noe ut av kampen. Londonerne hadde flere gode sjanser før pause, og brasilianske Willian måtte blant annet se flere gode forsøk bli avverget.

Valencia kunne knapt fått en bedre start på jakten på en plass i utslagsrundene på nyåret.

