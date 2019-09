City herjet med Sjakhtar igjen, RBKs overmenn vant stort

sport

Pep Guardiolas menn herjet med Sjakhtar Donetsk forrige sesong og fortsatte der de slapp da det ble 3-0-seier i Kharkiv. Det holdt likevel ikke til tabelltopp i gruppe C, ettersom Rosenborgs overmenn fra siste kvalifiseringsrunde, Dinamo Zagreb, vant 4-0 over Atalanta.

Tittelforsvarer Liverpool og Chelsea tapte tirsdag, mens forrige sesongs finalist Tottenham ga fra seg to måls ledelse og slet seg til ett poeng borte mot Olympiakos tidligere onsdag. Dermed var det opp til Manchester City å sikre tre av de fire poengene Premier League-lag sikret i første mesterligarunde.

– Vi forsvarte oss bra og skapte sjanser. Disse bortepoengene gjør at alt er i våre hender. Gjør vi jobben på hjemmebane så er vi i cupspillet, sa City-manager Pep Guardiola til BT Sport og gjorde det klart at han har full tillit til spillerne tross det skuffende tapet for Norwich sist.

– Vi har tapt en seriekamp på de siste åtte månedene. Hvis folk tror jeg tviler på disse spillerne, som gir alt i hver kamp ... det er en glede å være deres manager.

Forrige sesong vant City 6-0 hjemme og 3-0 borte mot Sjakhtar Donetsk. Ikke rart at hjemmelaget la seg dypt og forsvarte seg med nebb og klør onsdag.

Det hjalp ikke. Etter halvspilt første omgang vant gjestene ballen høyt på banen. Etter flere trekk kom Ilkay Gündogan til skudd. Ballen traff stolpen, men spratt rett ut til Riyad Mahrez, som hadde en enkel jobb med å sette inn 1-0 på returen.

Punktert

Keeper Ederson holdt seg på beina og gjorde seg stor da Júnior Moraes ble spilt gjennom av Taison i motsatt ende av banen, og keeper tok skuddet i kroppen.

I stedet var det Gündogan som viste effektivitet og punkterte kampen da han på pasning fra Mahrez sendte et lurt skudd i mål ved nærmeste stolpe.

– Det var nødvendig å slå tilbake etter Norwich-kampen, og vi gjorde det alle sammen, sa Gündogan til BT Sport.

Raheem Sterling hadde en kjempesjanse til å gjøre 3-0 etter en grov forsvarsfeil i 2. omgang, men hans skudd traff stolpen. I stedet var det Gabriel Jesus som i det 76. minutt satte punktum på en kontring.

Fernandinho var både kaptein og midtstopper for City og løste iallfall onsdag lagets mye omtalte stopperkrise etter at Aymeric Laporte og John Stones ble skadd. Fernandinho spilte ved siden av Nicolás Otamendi og bidro til å holde buret rent.

– Han var mitt eneste alternativ, og han gjorde det bra. Fernandinho er en veldig intelligent spiller og en utrolig fyr. Han har stor autoritet i garderoben, og det er veldig viktig, sa Guardiola.

Dinamo-fest i Zagreb

I Zagreb kom Atalanta til kort mot Dinamo-laget som i august nektet Rosenborg et etterlengtet mesterligaeventyr. Mislav Orsic, som scoret i 2-0-seieren mot RBK samme sted, gjorde hattrick.

Marin Leovac ga Dinamo en kjempestart med scoring før det var spilt ti minutter, og han serverte Orsic et nesten ferdigscoret innlegg til 2-0. Orsic nikket inn det tredje målet før pause, og dermed var kampen langt på vei avgjort. Samme mann fullførte sitt hattrick i det 68. minutt.

(©NTB)