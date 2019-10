Neymar ute i fire uker

sport

Det anslår måltyvens franske arbeidsgiver Paris Saint-Germain mandag.

Neymar hinket av banen etter kun 12 minutters spill av Brasils privatlandskamp mot Nigeria i Singapore søndag. Han holdt seg til låret da han forlot banen.

PSG opplyser at røntgenbilder viser at 27-åringen har pådratt seg en «grad to-avrivning» i den venstre hamstringen. Hovedstadsklubben opplyser videre at klubbens fremste stjerne skal gjennom en ny undersøkelse om åtte dager, men at forventningen er at han er plassert på sidelinjen i fire uker.

Dersom han er ute av spill til 11. november, går han glipp av fire ligakamper samt mesterligamøtene med Club Brugge.

Brasil måtte klare seg uten Neymar i sommerens Copa America. Da slet Paris Saint-Germain-spissen med en skade i den høyre ankelen. Tidligere i år gikk han også glipp av en rekke kamper som følge av en fotskade. Den holdt han på sidelinjen i rundt tre måneder.

Neymar skadet også foten i forkant av VM-sluttspillet i Russland i fjor sommer.

27-åringen hadde muligheten til å bli Brasils nest mestscorende landslagsspiller gjennom tidene søndag. Han står med 61 mål så langt. Ronaldo har ett mer.

