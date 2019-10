Norge tok bronse i curling-VM

sport

Norge lå under 4-5 før den åttende og siste omgangen. Da satte de inn støtet. Norge vant omgangen 2-0 og kampen 6-5 og sikret dermed bronsemedalje i mesterskapet.

Det norske laget består av Eirin Mesloe, Harald Skarsheim Rian, Ingvild Skaga og Wilhelm Næss.

Tidligere på dagen røk Norge ut av semifinalen etter en jevn duell mot Canada. Det var tredje på rad gang canadierne slo ut Norge av VM.

Det norske laget havnet under 0-2 allerede i første omgang.

På isen i Aberdeen knappet de innpå ett poeng i den tredje omgangen, men så ordnet canadierne en 4-1-ledelse etter den femte. Deretter smalt det fra det norske laget, som tok tre poeng og skapte balanse i regnskapet to omganger før slutt.

I den nest siste omgangen slo Canada tilbake med to poeng og tok ledelsen på ny. Den ble for stor og ett poeng i siste omgang var ikke nok for nordmennene, som tapte 5-6.

Det norske laget vant sin innledende gruppe med seks seirer og ett tap. Det ble 6-3 over Danmark, 10-5 over New Zealand, 16-0 over Kroatia, 6-4 over Polen, 15-0 over Andorra og 9-1 over Wales. Det eneste tapet kom i lagets tredje kamp med 4-9 mot Tsjekkia.

I åttedelsfinalen fredag ble det overlegen 9-1-seier over Slovakia, før de slo Ungarn 9-6 i kvartfinalen senere på dagen.

