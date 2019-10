Sen scoring sikret LSK Kvinners sjette strake seriegull

sport

LSK Kvinner trengte poeng borte mot Kolbotn søndag for å sikre seriegullet. Det ble ikke seier, men med 2-2 etter en sen scoring ble det likevel jubel. Sju poeng skiller ned til Vålerenga som ligger som nummer to i Toppserien når to runder gjenstår.

Dette var LSKs sjette strake serietittel og deres sjuende totalt.

– Deilig

– Det er like artig å vinne hver gang. Det er deilig å ha avgjort det nå, og vi kan være ekstremt stolte over den høsten vi har hatt, sier LSK-spiller Ingrid Moe Wold til NRK.

– De har vært suverene i hele år. Det er fullt fortjent og bare å gratulere, sier Kolbotns Isabell Herlovsen.

Gjestene tok en oppskriftsmessig ledelse litt over halvveis ut i den første omgang. Synne Skinnes Hansen var målscorer. Herlovsen var farlig og skapte flere gode muligheter, men ble stoppet av keeper Cecilie Hauståker Fiskerstrand.

Kolbotn snudde

Kolbotn fortsatte å kjøre. Etter 65 minutter spilt var lagene like langt da Eline Hegge utlignet til 1–1 for vertene. For fra skrått hold banket hun ballen inn lengste hjørnet bak landslagskeeper Fiskerstrand.

Gullfesten så ut til å bli spolert for LSK da Herlovsen alene med keeper satte inn 2-1 et drøyt kvarter før slutt.

Det så ut til å bli kampens siste mål, men Emilie Wolvik utlignet for serielederne to minutter før slutt og sørget for gulljubel.

