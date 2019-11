Håndball: Gudjonsson forlater Elverum

sport

Daglig leder i Elverum, Mads Fredriksen, bekrefter til Nettavisen at Gudjonsson ikke blir å finne i den norske eliteserieklubben neste sesong.

Hvilken klubb som blir 25-åringens neste stoppested er ikke kjent, men ifølge nettstedet er Gudjonsson enig med en europeisk toppklubb.

Østlendingen, som 10. november skrev at flere storklubber lå langflate etter Elverum-kapteinen, erfarer at det er den polske mesterligaklubben Kielce som er det heteste alternativet for islendingen.

Gudjónsson har spilt strålende for Elverum denne sesongen, og satte nylig inn hele 18 mål i NM-semifinalen mot Halden.

25-åringens kontrakt går ut etter denne sesongen, noe som betyr at islendingen kan forlate Elverum uten at Hedmark-klubben kompenseres økonomisk.

