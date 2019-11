Millionoverskudd for orienterings-VM

sport

Mesterskapet som hadde hovedarena på Mørk i Spydeberg, skapte folkefest og ble også en sportslig suksess med gode konkurranser og fikk gode seertall på TV.

Nå er også de økonomiske tallene for mesterskapet klare, og de gir ytterligere grunn til å juble hos de åtte arrangørklubbene.

Av det samlede overskuddet på 1,5 millioner, er det klubbene Indre Østfold (312.215 kroner), Halden (281.155), Fredrikstad (245.340) Moss (234.320) og Sarpsborg (195.750) som tildeles mest penger.

Rekruttering og utvikling

– Det er veldig gledelig at alle arrangørklubbene får noe igjen for den store innsatsen medlemmene våre la ned i forbindelse med VM, sier leder Hanne G. Wold i OK Moss.

Hun forteller at klubben ikke hadde budsjettert med at VM skulle gå i pluss, og at det derfor må diskuteres internt hva pengene skal brukes til.

– Rekruttering og klubbutvikling er to naturlige tanker, sier Wold.

Dugnadsånd

Det skal nevnes at den frivillige innsatsen under mesterskapet var svært stor. Over 30.000 dugnadstimer bidro til at VM gikk smertefritt for seg og ble en pengesuksess.

O-VM i Østfold får også ros fra idrettspresident Berit Kjøll.

– VM i orientering ble en suksess som med all tydelighet viser omverdenen hvordan slike arrangementer kan gjennomføres med nøkternhet og et stort engasjement av frivillige med typisk norsk entusiasme. Overskuddet vil komme norsk idrett og hele Østfold-regionen til gode, sier Kjøll.

Slik fordeles overskuddet fra O-VM:

* Indre Østfold: 314.215 kroner

* Halden: 281.155 kroner

* Fredrikstad: 245.340 kroner

* Moss: 234.320 kroner

* Sarpsborg: 195.750 kroner

* Varteig: 79.895 kroner

* Trøsken: 71.630 kroner

* Gimle: 27.550 kroner

* Østfold orienteringskrets: 50.000 kroner.

