Zlatan-statue vandalisert igjen – så dukket en ny skulptur opp

Zlatan-statuen ble igjen utsatt for hærverk natt til torsdag, og denne gangen har noen forsøkt å sage av beina på skulpturen av Sveriges største fotballstjerne.

– Den er blitt utsatt for skadeverk i løpet av natten. Man har saget i beina. Nå er det satt opp et gjerde rundt statuen ettersom det var en viss risiko for at den skulle velte, sier Tommy Bengtsson i Malmö-politiet, ifølge nyhetsbyrået TT.

Det er også blitt hengt et tau rundt hodet på statuen. Politiet har foreløpig ingen mistenkte i saken. Meldingen om hærverket kom inn like etter klokken 2.30 torsdag.

Upopulær

Kort tid etterpå ble det oppdaget en ny fotballstatue bare noen kilometer unna, på Mälarbron i Malmö sentrum. Den består av et par fotballsko på en betongsokkel og inskripsjonen «Markus Rosenberg, Malmö FF 1987-2003, 2005, 2014-2019».

Rosenberg er en helt for Malmö-supporterne, mens Ibrahimovic har falt betydelig i popularitet hos de samme tilhengerne etter at han i slutten av november ble medeier i stockholmsklubben Hammarby.

Siden den gang er Zlatan-statuen blitt vandalisert tre ganger. Blant annet er det blitt hengt opp et toalettsete på den 3,5 meter høye statuen, og skjellsord som «Judas» er blitt skrevet på skulpturens sokkel.

I slutten av november ble også Ibrahimovics leilighet i Stockholm utsatt for hærverk.

Hyller klubblegende

Politiet har så langt ingen opplysninger om hvem som står bak statuen som er satt opp til ære for Rosenberg.

Torsdag spiller 37-åringen sin siste kamp for klubben når Malmö og FC København møtes i europaligaen. I alt har Rosenberg spilt nesten 300 kamper og scoret 110 mål for Malmö.

Han var lagkamerat med Zlatan i sitt første år som seniorspiller i den sørsvenske klubben i 2001.

