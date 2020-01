Vlhová vant i Flachau, Haver-Løseth kjørte seg opp

sport

Det er første gang på over fem år at Shiffrin har vært holdt borte fra toppen av seierspallen i to slalåmrenn på rad. For halvannen uke siden tapte hun for Vlhová i Zagreb.

Slovakiske Vlhová ledet klart etter første omgang, men Swenn-Larsson knuste konkurrentene i finaleløypa og noterte suverent beste omgangstid. Hun slo Vlhová med 67 hundredeler i omgangen, men tapte med et tidel sammenlagt. Dermed kunne Vlhová juble for sin 12. verdenscupseier.

Shiffrin måtte nøye seg med tredjeplassen, slått med 0,43 sekund. At det var hennes sjuende pallplassering i Flachau var mager trøst.

Nina Haver-Løseth kjørte seg opp to plasser i finaleomgangen og endte på 7.-plass. Hun hadde niende beste omgangstid i begge omgangene.

Lukrativ seier

Seieren i kveldsrennet ga Vlhová den største seierssjekken i de kvinnelige alpinistenes sesong. Seier i Flachau er verd 70.000 euro (nesten 700.000 kroner).

– Dette var en veldig viktig seier for meg. Jeg har veldig god selvtillit nå, og alt jeg tenker på er hvordan jeg kan kjøre enda raskere, sa Vlhová.

– Jeg er glad til å være tilbake på pallen, men skuffet over kjøringen min, sa Shiffrin.

Hun har fortsatt en klar ledelse i verdenscupsammendraget med 886 poeng mot Vlhovás 613. I slalåmcupen er slovaken nå bare 80 poeng bak henne.

Den østerrikske hjemmefavoritten Katharina Liensberger var på tredjeplass etter første omgang, men tapte til de beste i finaleløypa og endte på 5.-plass.

Forrykende

De fire første startende kjørte inn til de fire beste tidene i første omgang. Vlhová leverte en forrykende omgang med startnummer 2 og noterte bestetid seks tidels sekund foran verdenscupleder Shiffrin. Liensberger var 65 hundredeler bak, Swenn-Larsson 77.

Haver-Løseth var 1,85 sekund bak lederen etter første omgang og endte 2,24 bak Vlhová totalt.

Mens Haver-Løseth kjørte seg opp, falt Kristin Lysdahl på lista i finaleomgangen. Hun var nummer 17 etter første omgang, men endte på 26.-plass slått med 4,51 sekund.

Bare to av de fem norske fikk kjøre to ganger. Thea Louise Stjernesund ble slått med 3,39 sekunder i første omgang og endte på 35.-plass, mens Kaja Norbye på 41.-plass var 3,83 sekund bak Vlhová.

Mina Fürst Holtmann kom på innerski og kjørte ut tidlig i løypa.

