Opseth scoret igjen, men sluttspillplassen glipper

Adelaide United er ubeseiret siden ligaen startet opp igjen etter viruspausen. Etter sin siste grunnseriekamp er laget fortsatt på den sjette og siste sluttspillplassen, men beholder den neppe. Western Union er tre poeng bak med tre kamper igjen å spille og trenger bare én seier for å gå forbi.

Adrian Luna og Jamie Maclaren ga Melbourne United 2-0-ledelse ved pause tirsdag, men et rødt kort til Craig Noone halvveis i 2. omgang kostet laget dyrt. Opseth reduserte på straffespark i det 78. minutt. Ben Halloran utlignet på overtid, men Adelaides jakt å et vinnermål førte ikke fram.

Melbourne er på 2.-plass med en kamp igjen å spille, ni poeng bak den suverene grunnserievinneren Sydney. Wellington Phoenix, Brisbane Roar og Perth Glory har også sikret sluttspillplass.

Opseth scoret seks mål for Adelaide United i A-ligaen. Med fire mål og to assist er han beste poengplukker i ligaen siden gjenstarten i juli.

