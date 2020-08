McGill tapte semifinalethriller i snooker-VM

sport

McGill ledet 16-15 i best av 33 partier, men Wilson utlignet. Det duket for et siste parti som ble høydramatisk, og der begge spillerne var preget av stundens alvor med misser man vanligvis ikke ser i kamper på et slikt nivå. Etter 62 minutter vant Wilson 103-83.

– Det er den mest bisarre avslutning av en VM-kamp jeg har sett, sa den sjudoble verdensmesteren Stephen Hendry i sin rolle som BBC-kommentator.

Wilson, som i kvartfinalen slo ut tittelforsvarer Judd Trump, møter Ronnie O'Sullivan i finalen. Også den andre semifinalen ble en thriller. O'Sullivan lå under 14-16 mot Mark Selby, men vant de tre siste partiene og seiret 17-16.

Finalen i best av 35 partier spilles lørdag og søndag.

