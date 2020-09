Spanske medier: – Martin Ødegaard testet positiv for korona

sport

Det melder radioprogrammet El Transistor i Spania og flere andre medier.

– Ødegaard har avlagt en positiv test etter at han kom tilbake fra San Sebastian i går. Klubben venter på en ny test for å få bekreftet den første positive testen, heter det i en Twitter-melding.

Søndag fikk nordmannen tillit fra start for Real Madrid i kampen mot gamleklubben Real Sociedad i San Sebastian.

– Dette er hundre prosent troverdig informasjon, sier Petter Veland, som er ekspert på spansk fotball, til Dagbladet.

Nyheten kommer 16 dager før Norge skal spille en avgjørende kamp mot Serbia i EM-kvalifiseringen. Ødegaard sto over forrige landslagssamling for å bli kampklar igjen etter en langvarig kneskade. I midten av september ble det meldt at Ødegaard var i fin framgang etter en trøblete periode med jumpers knee-smerter.

– Det kan også bli en tredje test. Hvis alle gir positive svar, må han i karantene og kan i verste fall miste kampen mot Serbia i oktober, sier Veland til avisen.

