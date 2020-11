Magnus Carlsen til finale mot So i Champion Chess Tour

sport

Nå har Magnus Carlsen gitt seg selv en flott gave på 30-årsdag mandag. Han får muligheten til å vinne turneringen med 267.000 kroner (30.000 dollar) i førstepremie.

– Jeg er superfornøyd med å klare å ta meg til finalen. Jeg føler fortsatt at jeg må heve spillet mitt et hakk for å vinne, men jeg er fornøyd med å være der, sa Carlsen til TV 2 etter at seieren over russeren var klar.

– Spillet mitt har ikke vært all verden i denne turneringen, men jeg er videre allikevel. Det er aldri for sent å begynne å spille bra, sa Carlsen.

En ære

I finalen, hvor første duell går søndag, møter han amerikanske Wesley So. So slo sin amerikanske kollega Hikaru Nakamura. Det ble fire remiser mellom de to lørdag, mens So vant 2,5-1,5 i fredagens duell.

– Det er alltid en ære å møte Magnus Carlsen i en finale, sa So på chess.no.

So har ofte skapt mye bry for Carlsen i oppgjørene mellom de to.

Carlsen slo So en onlineturnering i slutten av september. So slo Carlsen i VM-finalen i Fischer-sjakk på Høvik i november i fjor.

Bare tull

Carlsen ledet foran lørdagens møte. Det startet litt tungt for verdensmesteren. Hans gode kamerat Nepomnjasjtsjij hadde presset på seg, og vant det første partiet med hvite brikker. Carlsen fikk tidsproblemer og gjorde ett dårlig trekk som ga russeren overtaket. Etter 40 trekk hadde nordmannen fått nok.

– Det første partiet ble bare tull. Jeg satt og tenke for lenge. Han klarte å legge press på meg og jeg gikk i tenkefella. Jeg ble lurt, slo Carlsen fast.

Carlsen slo derimot tilbake da han hadde hvite brikker i det neste partiet. Denne gangen var det russeren som hadde dårlig tid i sluttspillet, og under press gjorde en liten blemme. Carlsen kunne slå ut noen bønder og komme i førersetet og partiet var over etter 53 trekk.

I det tredje partiet hvor Nepomnjasjtsjij spilte med hvite brikker for siste gang i duellen klarte Carlsen å tvinge fram en remis etter solid overspill. Etter 39 trekk ble det en trekkgjentakelse som ga remisen.

Carlsen kunne dermed klare seg med remis i det siste partiet med hvite brikker for å ta seg til finale. Det klarte han med glans.

