Finaletap for bursdagsbarnet Carlsen: – Jeg fikk som fortjent

Duellen mellom Carlsen og So ble avgjort i to lynsjakkpartier etter at mandagens fire innledende hurtigsjakkpartier endte 2–2.

So vant det første partiet i lynsjakk, og i det andre holdt han Carlsen til remis. Dermed var turneringsseieren sikret.

For seieren innkasserer amerikaneren 30.000 dollar, tilsvarende 267.000 norske kroner. Carlsen sitter igjen med 135.000 for annenplassen.

– Først og fremst gratulerer til So. Han er absolutt en verdig vinner. Han matchet meg hele veien og kom tilbake tre ganger, og selv om jeg føler at jeg ikke var på topp og gjorde mange feil, er det ekstremt imponerende, sa Carlsen til TV 2.

– Jeg følte hele veien i turneringen at det lugget ganske kraftig. Nå i finalen fikk jeg egentlig som fortjent, tilføyde bursdagsbarnet.

Verdensmesteren var tydelig på at han må heve eget spill foran den neste turneringen i romjula.

– Jeg må være enda mer skjerpet fra starten og sette tonen i innledningen, sa Carlsen.

Drømmestart

Den første finaledagen mellom Carlsen og So søndag endte 2–2. Da ga hvite brikker seier i samtlige fire partier. Mandag ble den trenden brutt fra start.

Med svarte brikker presset Carlsen sin amerikanske motstander over på defensiven i det første partiet, og etter 43 trekk var seieren et faktum.

I parti nummer to kom enda en seier til spilleren med svarte brikker. So slo tilbake med seier etter at begge spillerne etter hvert var presset på tid. Dermed var det igjen balanse i duellen.

Parti nummer tre ble dramatisk. Med hvite brikker gjorde på et tidspunkt Wesley So en kjempetabbe og ga Carlsen en gyllen mulighet til å sette press. Nordmannen fant imidlertid ikke det rette påfølgende trekket, og dermed var stillingen igjen jevn. Fasiten ble dermed remis.

Langt mindre nervepirrende ble parti nummer fire. Det styrte Carlsen til en rask remis med hvite brikker.

– Det har jeg gjort mange ganger. Når det fungerer, ser det bra ut. Når det ikke fungerer, ser det dumt ut. Jeg var kokt i hodet, sa Carlsen.

Dermed måtte det lynsjakk til for å avgjøre finalen. Der viste So seg som den sterkeste. Carlsens 30-årsdag endte i en sportslig nedtur.

Mange dueller

Turneringen som mandag ble avsluttet er den første av ti på Champions Chess Tour. Konkurranseserien blir avsluttet neste år.

Etter første turnering har Wesley So 46 poeng. Carlsen følger nærmest med 30.

Mandagens duell var den siste av flere mellom de to sjakkessene. Carlsen og So. Nordmannen beseiret amerikaneren i en onlineturnering i slutten av september, mens So slo Carlsen i VM-finalen i Fischer-sjakk på Høvik i november i fjor.

Da de to møttes i det innledende spillet i åpningsturneringen av Champions Chess Tour ble det remis.

