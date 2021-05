Arsenal utnyttet stor Chelsea-tabbe og vant 1-0

sport

Chelsea ligger fortsatt plassert på 4.-plass selv om det ble null poeng, og det betyr at de også fortsatt ligger an til en plass Champions League kommende sesong selv om West Ham, Liverpool og Tottenham fortsatt har en teoretisk mulighet til å snappe den viktige 4.-plassen.

Etter at Arsenal forærte Chelsea en stor sjanse etter elleve minutters spill kunne Kai Havertz ha scoret, men det ville seg ikke for tyskeren.

Derimot scoret Arsenal på sin eneste virkelig store sjanse i kampen fire minutter senere. Det skulle også vise seg å være seiersmålet.

Tabbe

15 minutter var spilt da Chelseas Jorginho sendte et håpløst tilbakespill som Chelsea-keeper Kepa så vidt fikk en hånd, men ballen gikk ut igjen til Pierre-Emerick Aubameyang og han fikk den videre til 20-åringen Emile Smith Rove som nærmest kunne score i åpent mål med venstrebeinet fra kort hold.

Jorginho hadde ikke fått med seg at Kepa hadde forlatt målet, og målet kan ikke karakteriseres som annet enn en gedigen forsvarsfeil.

Mason Mount hadde to svært gode muligheter innen de første ti minuttene etter Arsenals noe flatterende ledermål, men heller ikke da ble det scoring.

Hardt

Chelsea-presset hardt også etter pause. Arsenal var knapt borte i ballen i starten på omgangen. Christian Pulisic hadde en scoring inne etter 61 minutter, men målet ble korrekt avblåst for offside etter at også VAR ble koblet inn. På tampen hadde Chelsea to avslutninger i tverrliggeren, men også denne gangen var Arsenal heldige som slapp unna.

Martin Ødegaard spilte hele kampen for Arsenal. Han fikk en liten mulighet med 20 minutter igjen å spille, men skuddet fra rundt 15 meters hold gikk over fra nordmannen.

Chelsea har Leicester hjemme og Aston Villa i de to siste serierundene.

(©NTB)