Ronaldos rekordscoringer løftet Portugal videre i EM – 2-2 mot Frankrike

Frankrike var allerede klar for åttedelsfinale, mens Portugal levde farlig. I en kamp med tre straffespark vendte Karim Benzema til 2-1-ledelse for Frankrike med sine to første landslagsmål siden 2015, men Ronaldo sikret seg to nye rekorder da han sørget for at Portugal fikk ett poeng og 3.-plass i «dødens gruppe».

Ronaldo ble mestscorende europeer i sluttspill da han gjorde 1-0, mens han tangerte Ali Daeis verdensrekord på 109 landslagsmål da han satte inn 2-2. Begge målene kom på straffespark.

Det gjorde også Benzemas første mål, og det straffesparket var omdiskutert. Benzemas andre scoring ble godkjent etter flere minutters venting på en VAR-gjennomgang etter at dommeren først annullerte for offside.

– Jeg har aldri tvilt på meg selv, men jeg vet at det ble stilt forventninger til meg. Jeg kommer til å nyte dette sammen med de andre, sa Benzema til TF1 etter at gruppeseieren var sikret.

På overtid ropte Frankrike på straffe igjen da Corentin Tolisso ble lagt i bakken av Bruno Fernandes, men dommeren syntes nok fikk være nok.

Med 2-2 også mellom Tyskland og Ungarn ble Frankrike gruppevinner og møter Sveits i åttedelsfinalen. Tyskland møter England på Wembley, mens Portugal skal bryne seg på verdensener Belgia.

Stygg smell

Frankrike kom til den første sjansen. I det 16. minutt ble Kylian Mbappé spilt gjennom av Paul Pogba. Han prøvde å skru ballen rundt Rui Patrício, men keeperen reddet.

Tittelforsvareren var best i den første omgangen og kom foran på et straffespark av den klare sorten. I det 28. minutt slo João Moutinho et frispark inn i feltet. Flere portugisere startet riktig og stormet inn mot keeper Hugo Lloris, som gikk i duell med Danilo og traff ham med albuen.

Danilo fikk hodet på ballen, som fortsatte i neven til Lloris før keeperen dundret inn i motspilleren med albuen. Pogba førte an i hissige protester, men til ingen nytte, og Ronaldo kunne legge ballen til rette på straffemerket og sende den og keeper til hvert sitt hjørne.

Med sitt første mål mot Frankrike satte han nok en rekord, som første europeer med 20 mål i store sluttspill (EM og VM). Han delte den gamle med Miroslav Klose.

Falt lett

Frankrike var på hælene, men slapp inn igjen i kampen med et omdiskutert straffespark rett før pause. Pogba slo nok en bruddball til Mbappé, som stormet inn i feltet med Nélson Semedo på skulderen og gikk i bakken. Portugiseren gikk i kroppen på ham og var aktiv med armen, men det så ut som Mbappé falt lett.

Det syntes også Pepe og fem andre portugisere som omringet dommer Antonio Mateu Lahoz, til ingen nytte. VAR-sjekken godkjente avgjørelsen.

Benzema holdt hodet kaldt mens han ventet, og han ventet også ut Rui Patrício før han på overtid i omgangen sendte ballen i det tomme hjørnet og jublet for sitt første landslagsmål på nesten seks år.

Nøyaktig var det fem år og 258 dager siden 33-åringens forrige scoring for Les Bleus, mot Armenia i oktober 2015. Han har vært ute i kulda i årevis, men han skulle ikke behøve å vente lenge på neste mål.

Måtte vente

1-1 kom for så vidt i det 47. minutt. Etter pause var det igjen det 47. minutt da Pogba igjen slo en åpnende bakromspasning. Benzema stormet fram med Ruben Dias halsende etter, og han overlistet Rui Patrício med et diagonalskudd.

Han måtte riktig nok vente et par minutter med å feire, for linjemannen sto med flagget oppe. VAR-sjekken viste at det ikke var offside, og Frankrike ledet.

Da var tittelforsvareren nede på sisteplass i gruppa og på vei ut av EM, men Ronaldo lot ikke det skje. I det 58. minutt slo han inn fra dødlinja, rett opp i armen på Frankrikes høyreback Jules Koundé, som hadde gått inn i duellen med armene i været.

Ronaldo sendte ballen i samme hjørne som sist og jublet for sitt 109. landslagsmål.

Kampen i Budapest fortsatte å leve, og meldingene om ungarske scoringer mot Tyskland i München bidro bare til å løfte stemningen helt i taket.

Portugal levde farlig flere ganger. I det 67. minutt fikk Pogba drømmetreff fra distanse, men Rui Patricio svarte med en fenomenal redning da han slo ballen i krysset og ut.

Tysklands utligning mot Ungarn sendte Portugal ned til 3.-plass, men gjorde også at faren for å ryke ut ikke lenger var overhengende. Spenningen falt dermed noe på tampen.

