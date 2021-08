Messi på plass i Paris – enig med PSG om lukrativ kontrakt

sport

Før tirsdagens avreise fra Barcelona bekreftet far og agent Jorge Messi sønnens neste stoppested. Han svarte «ja» på spørsmål fra spanske La Sexta om hvorvidt Lionel Messi skulle til Paris for å bli PSG-spiller.

Fotballstjernen skal ha gjennomført den obligatoriske legesjekken i Paris tirsdag kveld. Alt ligger til rette for at Messi undertegner en toårskontrakt med en opsjon på ytterligere én sesong, erfarer L'Équipe.

Den anerkjente journalisten Fabrizio Romano sitter på de samme opplysningene som L'Équipe. Han skriver på Twitter at Messi vil tjene rundt 35 millioner kroner i året etter skatt. Det tilsvarer 367 millioner kroner.

På stadion

Tirsdag kveld ble Messi observert på vei inn på PSGs stadion, Parc des Princes, angivelig for å bli fotografert foran spillerpresentasjonen som trolig gjøres onsdag. Da holder klubben pressekonferanse klokken 11.

Journalisten og fotballeksperten Guillem Balague har publisert en video der fansen roper Messis navn idet argentineren ankommer Parc des Prince.

Argentineren var ikledd den samme T-skjorten med PSGs slagord som da han ankom flyplassen Le Bourget nord for hovedstaden tirsdag ettermiddag. Der vinket og smilte han til PSG-tilhengerne som hadde møtt opp i hopetall.

Gjennom tirsdagen har PSG publisert en rekke korte videosnutter på sin Twitter-konto som antyder at Messi-overgangen kunngjøres om kort tid.

Sjokk-avskjed

I PSG vil Messi igjen være på lag med Neymar, som i 2017 forlot Barcelona som tidenes dyreste fotballspiller. De vil sammen med Kylian Mbappé utgjøre fotballens mest fryktede angrepstrio.

I forrige uke ble det kjent at Messi forlater Barcelona etter 21 år i klubben. Han kunne ikke få ny kontrakt på grunn av La Ligas økonomikrav. Barcelona er nedtynget av gjeld og lider av store inntektstap som følge av koronapandemien.

Messis avtale med Barcelona løp ut 30. juni. Gjennom sommeren jobbet partene for en forlengelse, og inntil sist torsdag lå det an til at 34-åringen kom til å fortsette karrieren på Camp Nou.

Stor suksess

Argentineren ble en del av Barcelona-systemet som 13-åring i år 2000. Siden debuten på A-laget i 2004 scoret han 672 mål og sto bak 305 målgivende pasninger på sine 778 kamper for klubben.

På veien vant Messi ti La Liga-titler, og han har vært med på sju triumfer i den spanske cupen og sikret fire mesterligatrofeer.

I sommer vant han sitt første store trofé på landslaget da han ledet Argentina til seier i Copa America. På det tidspunktet trodde de aller fleste at klubbkarrieren ville fortsette i Barcelona.

(©NTB)