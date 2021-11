Pochettino avviser United-spekulasjoner

sport

Pochettino gjorde det klart at han akter å fullføre kontrakten med Paris Saint-Germain, som han onsdag leder i mesterligakamp mot Manchester City.

– Jeg trodde det var klart. Jeg har sagt at jeg har kontrakt til 2023. Den gjelder denne sesongen og den neste. Jeg er lykkelig i PSG. Det er et faktum. Det er ikke oppe til debatt. Jeg er lykkelig i Paris. Jeg elsker klubben og dens tilhengere. Vi har 11 poengs ledelse i Ligue 1, og vi kjemper for å gå videre i mesterligaen. Det er det jeg er opptatt av, sa han.

Den 49-årige argentineren fikk jobben i PSG i januar.

Han fikk flere spørsmål om United-jobben.

– Vi er ikke her for å snakke om det, og jeg vil ikke gjøre det, av respekt for Paris Saint-Germain og for den andre klubben. Hva den andre klubben gjør er ikke min sak og ikke mitt problem, sa han.

Han sa at han selvsagt har fått med seg ryktene.

– Jeg er ikke et barn, og jeg vet hva som foregår, men jeg vil ikke si noe, for det vil bare trekkes ut av sammenheng og vris på.

