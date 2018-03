Zuckerberg: Jeg forklarer meg gjerne for Kongressen

utenriks

– Det korte svaret er at jeg gjerne gjør det om det er det riktige å gjøre, sier Facebook-direktøren i et eksklusivt TV-intervju med CNN.

– Dette var et stort tillitsbrudd, og jeg beklager for at dette har skjedd, sier Zuckerberg.

Facebook-sjefen har vært under hardt press etter avsløringene om at det britiske kommunikasjonsbyrået Cambridge Analytica (CA) hadde samlet inn personopplysninger fra 50 millioner Facebook-brukere og solgt analyser av materialet til blant andre Donald Trumps valgkampstab.

Zuckerberg har blitt avkrevd svar både fra EU-parlamentet, Parlamentet i Storbritannia og ledende demokrater i den amerikanske Kongressen.

– Vi vil sende den personen i Facebook som har mest kunnskap. Om det er meg, drar jeg gjerne, sier Zuckerberg.

Direktøren har allerede innrømmet at selskapet har begått feil i forbindelse med saken, og han lover å ta grep.

– Vi har et ansvar for å beskytte informasjonen deres. Hvis vi ikke kan gjøre det, så fortjener vi ikke å tjene dere, skrev han på sin Facebook-side onsdag.

Facebook-aksjen har falt 9 prosent denne uken, og onsdagens fall kom etter meldinger om at det amerikanske forbruker- og konkurransetilsynet Federal Trade Commission (FTC) skal granske Facebooks håndtering av personopplysninger. Torsdag endte aksjekursen med en liten oppgang.

