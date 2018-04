Kims atomanlegg i ferd med å rase sammen

utenriks

Geologer ved Kinas universitet for vitenskap og teknologi konkluderer i en rapport med at anlegget i Punggye-ri er svært medtatt, skriver The Guardian.

Dette skyldes trolig atomprøvesprengningen Nord-Korea gjennomførte 3. september i fjor, som utløste et jordskjelv med en styrke på 6,3. Det skal ha fått flere tunneler i anlegget til delvis å kollapse.

Ifølge rapporten vil flere prøvesprengninger trolig medføre fare for radioaktive lekkasjer. Løftet om å stenge anlegget koster derfor ikke Kim stort, skriver The Guardian.

Fredag besøker Kim for første gang Sør-Korea for å møte president Moon Jae-in, noe som betegnes som et historisk møte.

Kim skal etter planen også møte USAs president Donald Trump senere i år, og atomnedrustning blir da et sentralt tema.

– Enten blir de ikke enige, noe som vil bety en ny krise. Alternativt blir de enige om en avtale der Nord-Korea går med på å oppgi sine atomvåpen mot at USA hever sanksjoner, sa Asia-forsker Stein Tønnesson ved Institutt for fredsforskning (PRIO) til NTB tidligere i uka.

Tønnesson mener Kim Jong-un står sterkere enn tidligere.

– Kims hovedmål er å bli sittende ved makten. Det å kunne møte både Kina, USA og Sør-Korea har styrket hans posisjon enormt, sier Tønnesson.

