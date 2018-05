Ebola har spredt seg til millionby i Kongo

utenriks

Sent onsdag kveld uttalte landets helseminister Oly Ilunga at ebolautbruddet har gått inn i en ny fase.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har tidligere opplyst at man har forberedt seg på det verste i forbindelse med utbruddet. Den største frykten hittil har vært at smitten skulle spre seg til en større by. Ifølge Reuters er Mbandaka hjem til over 1 million mennesker.

– Hvis ebola spres til en by av den størrelsen, får vi stort utbrudd og vi får en reell utfordring, sa Peter Salama, leder i WHOs nødrespons, forrige uke.

Ifølge WHO har 4.000 doser av en eksperimentell vaksine mot ebola allerede ankommet Kongo, og flere vaksinedoser ventes å ankomme i løpet av de nærmeste dagene.

Den eksperimentelle vaksinen viste seg å være svært effektiv da den ble brukt på ebolapasienter i Guinea under den store ebola-epidemien i Vest-Afrika i 2015.

(©NTB)