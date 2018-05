Minst åtte døde i eksplosjoner på cricketstadion i Afghanistan

utenriks

Hendelsen fant sted i byen Jalalabad, hovedstaden i Nangarhar-provinsen, ifølge provinsguvernørens talsmann Attaullah Khogyani.

Ifølge Khogyani fant eksplosjonene sted under en cricketkamp i turneringen Ramadan Cup. Han opplyser også at det er kritisk for sju av de skadde. Det er ikke opplyst hva slags type eksplosjoner det dreier seg om.

Flere lokale tjenestepersoner skal være blant de døde.

Minst ni personer ble drept og 36 andre ble skadd på søndag da en regjeringsbygning i byen ble angrepet av væpnede menn.

(©NTB)