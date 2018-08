Ecuador skjerper grensekontroll for venezuelanere

utenriks

Innenriksminister Mauro Toscanini sier strømmen av venezuelanere som kommer til landet nå må vise pass. Tidligere har det vært nok å vise et ID-kort, før de så har fått et brev som lar dem bevege seg fritt inn og rundt i Ecuador.

Ecuador erklærte i forrige uke migrasjonsmessig unntakstilstand på grunn av bølgen av flyktninger som rømmer fra kriserammede Venezuela.

Tirsdag la FN fram en rapport som viser at anslagsvis 2,3 millioner venezuelanere har forlatt hjemlandet. Hovedårsaken til flukten oppgis å være matmangel. Over en halv million av disse har krysset grensa over til Ecuador via Colombia.

Oljerike Venezuela sliter med skyhøy inflasjon, dyp fattigdom, økende kriminalitet og arbeidsledighet, samt mangel på medisiner og basisvarer. Det siste året har landet vært rammet av dyp politisk uro.

