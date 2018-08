Tidligere CIA-direktører fordømmer Trump

utenriks

I en uttalelse fra flere av CIAs tidligere sjefer fordømmer de Trumps beslutning onsdag om å fjerne tidligere CIA-direktør Brennans sikkerhetsklarering.

– Presidentens handlinger mot John Brennan og truslene om lignende handlinger mot tidligere tjenestemenn, har ingenting med hvem som burde og ikke burde beholde sikkerhetsklareringer, men alt å gjøre med et forsøk på å slå ned på ytringsfriheten, heter det.

De tidligere sjefene bak uttalelsen inkluderer Robert Gates, George Tenet, Porter Goss, Leon Panetta og David Petraeus. De ble oppnevnt av både demokratiske og republikanske presidenter.

Til sammen har 60 tidligere CIA-ansatte sluttet seg til kritikken, som beskriver Trumps handlinger som «uanstendige og dypt beklagelige».

Politisk motiv

Tidligere etterretningssjefer får gjerne beholde tilgang til hemmeligstemplet informasjon etter avsluttet tjeneste for regjeringen, slik at de kan konsultere med sine etterfølgere.

Trump fjernet Brennans tilgang onsdag og skyldte på hans uberegnelige opptreden og oppførsel. Men i et intervju med The Wall Street Journal innrømmet Trump at beslutningen kunne kobles til spesialetterforsker Robert Muellers etterforskning. Mueller gransker om presidentens medarbeidere samarbeidet med russiske myndigheter i forkant av presidentvalget.

– Jeg kaller det en heksejakt, det er en farse. Og disse folkene tillot det. Så jeg mener dette var noe som måtte gjøres, sa presidenten om fjerningen av Brennans sikkerhetsklarering.

Advarer tjenestemann

Kritikken har haglet mot Trump for det flere mener er en politisk motivert avgjørelse, ettersom Brennan flere ganger har kritisert presidenten. Trump har også varslet at flere kan vente å miste sikkerhetsklareringen, alle kritikere av ham.

Fredag advarte han at neste mann på listen kommer til å bli en ansatt i justisdepartementet, Bruce Ohr. Han har vært en målskive for flere Trump-supportere ettersom kona hans arbeidet for selskapet som sto bak et dokument som hevdet Russland hadde fellende bevis mot presidenten.

– Bruce Ohr er en skam. Jeg antar at jeg vil fjerne den (sikkerhetsklareringen) veldig raskt, sa Trump.

