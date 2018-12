Ny eksplosjon i Malmö

utenriks

Politiet fikk melding om eksplosjonen ved 3-tiden natt til mandag. Den fant sted ved et trappehus i bydelen Rosengård. Vinduer er blåst ut, dører er skadd og bjelkelaget i bygningen har synlige skader. Det er så langt ikke meldt om personskader.

– Vi setter inn støtte i trappehuset for å sørge for at ingenting skal kunne skje, sier Gustaf Sandell, leder i redningstjenesten, til Sydsvenskan.

Eksplosjonen fant sted kun timer etter en detonasjon i bydelen Fosie, også den i et trappehus. Forrige uke ble en 18-åring livstruende skadd i én av to eksplosjoner som rystet Malmö. Mannen er selv mistenkt i saken.

