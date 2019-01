utenriks

Innenriksminister Fred Matiang'i bekreftet i 21-tiden tirsdag kveld at angrepet mot et hotell- og kontorkompleks i Kenyas hovedstad Nairobi, var et terrorangrep.

Matiang'i understreket at situasjonen nå er under kontroll og at «landet er trygt».

Sikkerhetsstyrkene rydder nå opp og sikrer bevis, opplyste han.

Han oppga ikke tall på drepte eller sårede.

(©NTB)