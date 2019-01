BBC: DUP støtter fortsatt regjeringen

utenriks

Et mistillitsforslag mot Mays regjering ble lagt fram av Labours leder så snart det var klart at brexitavtalen var nedstemt i Parlamentet.

– Jeg legger fram forslag om mistillit. Så i morgen kan valgkampen starte, sa Labour-leder Jeremy Corbyn.

Det ble imidlertid raskt klart at den konservative regjeringen fortsatt har støtte av det nordirske unionistpartiet DUP, noe blant annet BBCs politiske redaktør Laura Kuenssberg meldte på Twitter. Dermed ser det ikke ut til at det blir flertall for Labours forslag.