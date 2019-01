Beskjeden børsstart i Asia

utenriks

Tokyos Nikkei 225-indeks og den bredere Topix-indeksen gikk begge ned med 0,2 prosent.

Hang Seng-indeksen i Hongkong sank med nesten 0,5 prosent etter en mandag der børsene steg med over 2 prosent. Shanghais hovedindeks sto stille, mens Shenzhen gikk ned med om lag 0,6 prosent i de første handelstimene.

Investorer så ut til å følge med på brexitavstemningen i det britiske Parlamentet, der statsminister Theresa May gikk på et smelltap tirsdag. Utviklingen fører til usikre tider i kongeveldet.

Det britiske pundet svingte både før og etter Mays skilsmisseavtale med EU ble avvist i Underhuset. Onsdag skal det stemmes over et mistillitsforslag mot May og hennes regjering.

(©NTB)