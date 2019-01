Avis: Trump vil beskytte unge innvandrere for å få bygge grensemuren

utenriks

Trump varslet natt til lørdag norsk tid at vil komme med en stor kunngjøring som omhandler «den humanitære krisen» ved USAs sørlige grense og nedstengningen. Kunngjøringen finner sted lørdag kveld klokken 22 norsk tid.

Ifølge Washington Post håper Trump å presse demokratene til en løsning på budsjettkrangelen med å foreslå at det såkalte DACA-programmet skal videreføres.

DACA står for Deferred Action for Childhood Arrivals og er et program fra Obama-tiden. Ordningen gjør det mulig for barn som ble tatt med ulovlig til USA før de var 16 år sammen med sine foreldre, å få en toårig fornybar arbeidstillatelse eller studere ved universiteter.

Programmet har hindret stanset 800.000 personer fra å bli deportert fra landet. I september 2017 kunngjorde president Donald Trump at han ville skrote ordningen.

Budsjettkrangelen i USA har ført til den lengste nedstengningen av statsapparatet i USAs historie. Trump har nektet å vike fra sitt krav om 5,7 milliarder dollar til bygging av den omstridte grensemuren mot Mexico. Nedstengningen innebærer at 800.000 statlig ansatte ikke får utbetalt lønn.

(©NTB)