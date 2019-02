Redd Barna: – Tredobling i alvorlige forbrytelser mot barn

utenriks

– Antall alvorlige forbrytelser mot barn steg fra 9.000 i 2010 til over 25.000 i 2017 – det høyeste antallet som hittil er målt, skriver Redd Barna i sin årlige rapport om barn i krig og konflikt, som ble publisert fredag.

Organisasjonen er sterkt bekymret over at stadig flere barn blir utsatt for det FN kategoriserer som de seks grove forbrytelsene: drap og lemlesting, rekruttering og misbruk, seksuell vold, bortføring, angrep mot skoler og sykehus, og fraværet av tilgang til humanitær hjelp.

– De reelle tallene er trolig enda høyere. Internasjonale normer og regler blir ikke fulgt, og det skjer i stadig større grad, sier Birgitte Lange, generalsekretær i Redd Barna.

– Vår analyse viser at situasjonen blir verre for barn og at verden tillater at dette skjer. Hver dag blir barn angrepet fordi væpnede grupper og militære styrker ikke følger internasjonale lover og regler. Dette omfatter alt fra bruk av kjemiske våpen til krigsforbrytelser som ikke straffeforfølges, fortsetter hun.

Rekordmange i konfliktsoner

Også resten av rapporten er dyster lesning. Blant annet slås det fast at nesten ett av fem barn i verden per 2017 levde i konfliktsoner. Det er 420 millioner barn – 30 millioner mer enn i 2016, og det høyeste tallet på 20 år.

Til sammen anslås det at minst 500.000 spedbarn mistet livet i de ti mest konfliktrammede landene i verden mellom 2013 og 2017. Det er et snitt på 100.000 i året.

– Spedbarna har mistet livet som en indirekte konsekvens av konflikt og krig som for eksempel sult, manglende tilgang til helse- og nødhjelp og svekket infrastruktur som ødelagte sykehus. Barna ville sannsynligvis overlevd hvis de ikke hadde bodd i et konfliktområde, skriver organisasjonen.

Tallene er delvis basert på Redd Barnas analyse av FNs årlige rapport om samme tema, og delvis på forskning Institutt for fredsforskning (PRIO) har gjort på vegne av organisasjonen.

Flest drept i Afghanistan

De ti mest konfliktrammede landene er ifølge rapporten Afghanistan, Jemen, Sør-Sudan, Den sentralafrikanske republikk, Kongo, Syria, Irak, Mali, Nigeria og Somalia.

Av de mer enn 10.000 FN-registrerte tilfellene av barn som har blitt drept eller lemlestet, er flest registrert i Afghanistan, der tallet er over 3.000. De fleste av dødsfallene og lemlestelsene knyttes til improviserte eksplosiver og ueksplodert ammunisjon på bakken.

– Dette inkluderer tilfeller der barn har blitt brukt til å plante bomber eller selv gjennomføre angrepene, heter det i rapporten.

Når det gjelder bortføring, trekkes Somalia og den ytterliggående islamistgruppa al-Shabaab fram. Gruppa anklages for å ha stått bak mer en 1.600 av de i alt 2.556 registrerte tilfellene av barnekidnapping i 2017.

Redd Barna er også bekymret for en økende tendens til at humanitær hjelp blir blokkert i flere land. Antall tilfeller av dette økte med 50 prosent i 2017, og det gjaldt særlig Myanmar, Sør-Sudan, Syria og Jemen.

(©NTB)