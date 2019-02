Trump og Erdogan diskuterte Syria på telefon

utenriks

Presidentene Recep Tayyip Erdogan og Donald Trump ble enige om at USAs militære tilbaketrekning fra Syria skal gjennomføres i tråd med landenes felles interesser, opplyser Det hvite hus.

– Når det gjelder Syria, ble de to presidentene enige om å fortsette å samkjøre opprettelsen av en mulig sikkerhetssone, heter det i meldingen fra Washington.

Forsvarssjefene fra begge landene skal møtes i USA til uka for å fortsette dialogen.

Vil ha kurderne ut

Det er ennå ikke tidfestet eksakt når USA trekker styrkene ut av Syria, men det blir trolig i april eller mai. Tyrkia frykter angrep fra kurdisk milits over grensen fra Syria når USAs 2.000 soldater forlater de nordlige områdene i Syria. Tyrkia har derfor tidligere varslet at det vil opprette en sikkerhetssone i Syria langs grensen mot Tyrkia, og at denne vil stå på plass med eller uten USAs hjelp. Det vil i praksis si en 30 kilometer bred buffer mellom kurdere og Tyrkia.

Per i dag er det kurdere der, ettersom USAs soldater har bistått SDF-alliansen i kampen mot den ytterliggående islamistgruppen IS, og den kurdiske YPG-militsen er blant medlemmene i SDF. Tyrkia ser på YPG som en terrorgruppe med forbindelser til den forbudte PKK-geriljaen.

Betent

USA har ikke klart å overbevise europeiske nasjoner om å overta ansvaret for en buffersone nord i Syria for å sikre stabilitet i områdene.

Til tross for at USA og Tyrkia er allierte i NATO, har tonen mellom Trump og Erdogan vært temmelig hissig den siste tiden, særlig på grunn av krigen i Syria.

I januar skrev Trump på Twitter at USA kommer til «å knuse Tyrkia økonomisk» hvis landet går til angrep mot kurderne i Nord-Syria.

Tyrkia svarte med å påpeke at de sidestiller Daesh (IS på engelsk), PKK, PYD og YPG og vil kjempe mot dem alle.

– Terrorister kan ikke være dine partnere og allierte, påpekte Erdogan sin talsperson Ibrahim Kalin.

