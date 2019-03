Mistenkt gjerningsmann pågrepet etter skytingen i Utrecht

utenriks

– Vi har nettopp blitt informert om at den mistenkte har blitt pågrepet, sa Utrechts politisjef Rob van Bree på en pressekonferanse mandag kveld.

Den ble holdt fire timer etter at politiet gikk ut med navn og bilde av 37 år gamle Gökmen Tanis, mannen politiet mistenker for å ha skutt og drept tre personer på en trikk mandag formiddag.

Ytterligere fem ble såret, og tilstanden for tre av dem betegnes fortsatt som kritisk, etter det Nederlands statsminister Mark Rutte kaller et «rystende og dypt urovekkende» angrep på det nederlandske samfunnet.

– Hvis det lå terrormotiver bak dette, vil det bli etterforsket. Men dette er uansett svært alvorlig. Hele verden deler vår sorg, sier han.

– Familiekrangel

Motivet er fortsatt ukjent, og politiet vil i likhet med statsministeren ennå ikke utelukke at det kan være snakk om terror.

Ikke-navngitte slektninger sier til det tyrkiske nyhetsbyrået Anadolu at skytingen var en familiekrangel, og at Tanis var i slekt med en kvinne som var blant dem som ble skutt. De andre som ble truffet skal ha forsøkt å hjelpe henne.

Også naboer av Tanis sier de tviler på at han hadde et terrormotiv.

– Han hadde perioder der han levde som en religiøs muslim, lot skjegget gro og hadde på seg lange kjortler. Men andre ganger drakk han igjen. Han var veldig ustabil og ofte i kontakt med politiet, sier en av dem til den nederlandske kringkasteren NOS.

Langt rulleblad

Nederlands justisminister Ferd Grapperhaus bekrefter at Tanis er kjent for politiet fra tidligere.

– Ja, den mistenkte var kjent for justisdepartementet. Han hadde et kriminelt rulleblad. Men det er det vi vet, og jeg kan ikke gi flere detaljer, sier han.

NOS skriver at Tanis senest var i retten kun for noen uker siden, da anklaget for en voldtekt som skal ha funnet sted i 2017. I tillegg har han vært i retten i forbindelse med en annen skyteepisode i 2013, innbrudd, tyveri, trusler og hærverk, uten at kringkasteren kjenner til hvorvidt han ble dømt for noen av forholdene.

37-åringens far, Mehmet Tanis, sier til det tyrkiske nyhetsbyrået DHA at sønnen opprinnelig er fra Yozgat sentralt i Tyrkia. Videre opplyser han at de mistet kontakten etter at han skilte seg fra kona og flyttet hjem til Tyrkia i 2008.

– Han pleide ikke å være aggressiv, men elleve år har gått. Hva som har skjedd og hva han har opplevd, aner jeg ingenting om, sier Mehmet Tanis.

– Men hvis han har gjort det han er mistenkt for, må han straffes, legger han til.

Hevet trusselnivå

Den første meldingen om at en mann hadde trukket våpen og avfyrt skudd inne på en trikk i Utrecht, kom klokken 10.45 mandag.

Øyenvitner fortalte om kaotiske tilstander og sårede, og tungt bevæpnet antiterrorpoliti og ambulansepersonell kom raskt til stedet. Flere sårede ble fløyet til sykehus i helikopter.

Ifølge øyenvitner og politiet flyktet gjerningsmannen fra stedet, angivelig i en rød bil av merket Renalt Clio som var kapret kort tid tidligere.

Parallelt kom det meldinger om skyting andre steder i byen, og trusselnivået i Utrecht ble hevet til høyeste nivå mens politiet jaktet på gjerningspersonen. Etter pågripelsen av Tanis ble trusselnivået nedjustert til nest høyeste nivå.

