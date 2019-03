Sky News: May vil be om kort brexit-utsettelse

utenriks

May vil i sitt brev til EU onsdag kun be om en kort -utsettelse, forteller Sky News' politiske korrespondent Tamara Cohen på Twitter.

En kort utsettelse vil avverge trusselen om avganger i den britiske regjeringen, men en slik utsettelse vil også innebære at utsatte statsråder vil være fredet i bare tre måneder, skriver hun.

– Etter gårsdagens kaos forteller en høytstående regjeringskilde til meg at folk i dette landet har ventet i nesten tre år, at de er lei av Parlamentets manglende evne til å fatte beslutninger og at statsministeren deler denne frustrasjonen, skriver hun.

