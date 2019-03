Trump: En fullstendig og total frikjennelse

utenriks

– Intet hemmelig samarbeid, ingen forbrytelse. En fullstendig og total frikjennelse. Keep America great!, skriver presidenten på Twitter, kort tid etter meldingen kom om at Mueller-etterforskningen ikke avdekket noe samarbeid mellom Trumps medarbeidere og Russland.

– Det er en skam at USA ble tvunget til å gå gjennom dette. Dette var en ulovlig felling som mislyktes, sier Trump.

Mueller-etterforskningen frikjenner ikke presidenten for anklager om å ha hindret etterforskningen, men beviser heller ikke noen forbrytelse, ifølge justisminister William Barrs sammendrag av Muellers sluttrapport.

Granskingen har ikke funnet bevis for at Trumps medarbeidere konspirerte eller samarbeidet med russiske myndigheter for å påvirke presidentvalget i 2016, ifølge sammendraget som ble sendt til Kongressen søndag.

(©NTB)