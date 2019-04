Putin gjør det lettere for folk i Øst-Ukraina å få russisk pass

utenriks

Vedtaket tolkes som et tegn på at Russland ønsker å øke sin innflytelse i de opprørskontrollerte, russiskvennlige områdene.

Fra nå av skal innbyggere i regionene Donetsk og Lugansk få russisk statsborgerskap gjennom en forenklet prosess, opplyste Kreml onsdag. Det vil si at behandlingstiden kortes ned til tre måneder.

Forskriften ble signert av Putin få dager etter at Volodymyr Zelenskyj, en komiker uten politisk erfaring, ble valgt til ny president i Ukraina. Han ber nå andre land om å øke presset mot Russland ved å vedta enda flere sanksjoner. Han mener også at den nye russiske forskriften er et bevis på at Russland nå tar ansvar for å være okkupasjonsmakt i Øst-Ukraina.

Også avtroppende president Petro Porosjenko raser mot vedtaket i Moskva.

– Dette er et forsøk på å rettferdiggjøre og legitimere Russlands militære nærvær i den okkuperte delen av ukrainske Donbass, sier han.

Krigen mellom Kiev og separatistene i Øst-Ukraina har krevd rundt 13.000 liv siden den brøt ut i 2014.

Ukraina og vestlige land anklager Russland for å ha sendt soldater og våpen over grensen, noe russiske myndigheter avviser.

