Sørkoreanske Bong Joon-ho vant Gullpalmen

utenriks

Filmen beskrives som en morsom moralsk betraktning om det økende skillet mellom fattig og rik i Sør-Korea. "Parasite" danket ut en rekke andre favoritter, som amerikanske Quentin Tarantinos stjernespekkede hyllest til 1960-tallets Hollywood: «Once Upon a Time … in Hollywood»

Første pris som ble delt ut lørdag kveld, gikk til britiske Emily Beecham. Hun fikk prisen for beste kvinnelige skuespiller for innsatsen i «Little Joe», regissert av Jessica Hausner.

De belgiske brødrene Jean-Pierre and Luc Dardenne, som tidligere har vunnet Gullpalmen to ganger, stakk av med prisen for beste regi for «Young Ahmed».

Spanske Antonio Banderas vant prisen for beste mannlige skuespiller.

Banderas har hovedrollen i landsmannen Pedro Almodóvars halvbiografiske «Pain and Glory», som også var blant favorittene til å vinne den gjeveste prisen under filmfestivalen.

– Almodóvar er min mentor. Vi har vært venner i 40 år. Jeg så ting i manuset som jeg ikke visste om ham, sa Banderas da han tok imot prisen.

69 år gamle Almodóvar har ennå til gode å vinne Gullpalmen, selv om han har konkurrert om den hele seks ganger.

Årets Cannes-jury ledes av mexicanske Alejandro González Iñárritu, mannen som har gitt oss filmer som «The Revenant», «Babel» og «Birdman». Med seg i juryen har han fire menn og fire kvinner, blant dem Elle Fanning. Den 21 år gamle amerikanske skuespilleren er et yngste jurymedlemmet i Cannes noensinne.

Juryen valgte blant 21 filmer i årets hovedkonkurranse når de deler ut en rekke priser under gallaen som avslutter filmfestivalen.

(©NTB)