Politiet i Hongkong vil tømme gatene for demonstranter

Etter de massive demonstrasjonene søndag, der aktivistene oppgir at opptil to millioner deltakere skal ha deltatt, opplyste politiet mandag morgen lokal tid, at de ville rydde gatene i Hongkong. Politiet oppgir for øvrig at 338.000 var til stede langs protestmarsjens opprinnelige rute på det meste.

Da politiet ba om samarbeid ble de ble møtt av flere hundre demonstranter som sto på kne og sang.

Lam sa unnskyld

Enorme folkemasser gikk søndag i timevis fredelig gjennom Hongkongs gater, dagen etter at byens hardt pressede leder Carrie Lam la et omstridt lovforslag på is. Lam ba folket om unnskyldning for håndteringen av lovforslaget.

– Administrasjonssjefen har innrømmet at mangler i regjeringens arbeid har ført til mange konflikter og stridigheter i samfunnet i Hongkong og at det har skuffet og opprørt mange borgere, het det i en uttalelse fra Carrie Lams kontor søndag.

Krever mer

Demonstrantene krever at forslaget, som åpner for å utlevere borgere til Kina, forkastes helt.

Mange demonstranter var ute i gatene gjennom natten og fra til grålysningen, da politiet ville rydde gatene rundt hovedpolitistasjonen i Hongkong og ved Carrie Lams kontorer.

Hongkong består av en større halvøy og en rekke øyer sør i Kina og har en befolkning på drøyt sju millioner.

