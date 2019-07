FN mener bombing av innesperrede migranter og flyktninger kan være krigsforbrytelse

utenriks

Minst 130 andre flyktninger og migranter ble såret i luftangrepet tirsdag kveld, opplyser Malek Merset, en talsmann for helsedepartementet i Libya.

FN, EU og Frankrike er blant dem som fordømmer angrepet, som ingen foreløpig har tatt ansvar for. Leiren ligger i utkanten av Libyas hovedstad Tripoli og huset mange mennesker som er blitt pågrepet idet de forsøkte å ta seg til Europa.

– Angrepet kan helt klart utgjøre en krigsforbrytelse. Uten forhåndsvarsel tok det livet av uskyldige mennesker som ble tvunget til å være i leiren som følge av harde omstendigheter, sier FNs spesialutsending til Libya, Ghassan Salame.

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) fordømmer angrepet og uttrykker stor bekymring. EU ber om FN-gransking, mens Frankrike fordømmer og krever at partene straks trapper ned kampene.

Omstridt samarbeid

Det befant seg over 600 mennesker i hangaren. De som ble drept og såret, var stuet sammen i den delen som ble truffet direkte i luftangrepet.

Bilder som er lagt ut på nettet, viser blod og likdeler blandet med bygningsrester, blodstenkte klær og eiendeler. Ifølge en fotograf fra nyhetsbyrået AFP lå likene strødd i bygningen etter angrepet.

Angrepet vil etter alt å dømme føre til mer kritikk av EUs samarbeid med den libyske kystvakten for å hindre migranter og flyktninger i å ta seg over Middelhavet. Mange av dem er blitt ofre for brutale menneskesmuglere og etterlatt i leirer, noen av dem i nærheten av fronten, der de mangler det meste.

Forholdene i leirene er blitt beskrevet som forferdelige av menneskerettsgrupper og journalister som har fått tilgang til leirene.

Anklager Haftar

Vakter hevder at styrkene til den libyske opprørsgeneralen Khalifa Haftar står bak luftangrepet.

Innenriksminister Fathi Bashagha i Libyas internasjonalt anerkjente regjeringen (GNA) sier imidlertid at det var et annet land som sto bak. Haftar har blant annet fått støtte av Egypt og De forente arabiske emirater.

Ifølge ministeren gikk land som støtter Haftar, amok etter at Haftars styrker mistet kontrollen over den strategiske byen Gharyan i forrige uke.

Vegg i vegg med migrantleiren ligger en regjeringsvennlig militsleir som kan ha vært målet for angrepet.

Haftar, som har sin base øst i Libya, har i tre måneder forsøkt å innta Tripoli og velte regjeringen, som kaller angrepet en «avskyelig forbrytelse» og omtaler Haftar som en krigsforbryter.

Den hevder at styrkene til Haftar rammet leiren med fullt overlegg. Ingen har tatt ansvar for angrepet, men medier som støtter Haftar, meldte om en rekke luftangrep i Tripoli og Tajoura tirsdag kveld.

Kaotisk etter Gaddafis fall

Situasjonen i Libya har vært kaotisk siden Muammar al-Gaddafi ble styrtet av opprørere i 2011. Opprørerne ble hjulpet av NATOs luftangrep, som blant annet ble utført av norske styrker.

Ifølge menneskerettsgrupper blir flyktninger og migranter utsatt for grusomme overgrep i Libya, der mange ulike militser kontrollerer ulike deler av landet. Ifølge FNs kontor i Libya blir om lag 3.500 flyktninger og migranter holdt fanget i leirer i nærheten av frontlinjen.

Samtidig har det blitt stadig vanskeligere for frivillige organisasjoner å drive redningsarbeid i Middelhavet. Italia nekter båtene å legge til kai og krever at migranter og flyktninger i stedet skal overleveres til den libyske kystvakten, som igjen samarbeider med militser som holder migranter og flyktninger fanget.

