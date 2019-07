Titusenvis rammet av stort strømbrudd i New York

utenriks

Borgermester Bill de Blasio i New York sier strømbruddet sannsynligvis skyldes et mekanisk problem i det strømnettet.

New York-guvernør Andrew Cuomo sier strømmen burde være tilbake ved midnatt lokal tid. Han varsler at strømbruddet skal etterforskes.

Både undergrunnssystemet og gatelys skal flere steder være uten strøm. Selskapet som driver undergrunnen, opplyser på Twitter at de har fått inn meldinger om strømbrudd ved stasjoner over hele Manhattan.

– Vi jobber med å kartlegge årsaken og holde togene i gang. Mer informasjon kommer når vi har det, skriver selskapet.

Svarte skjermer på Times Square

I tillegg til trøbbel med undergrunnssystemet og gatelys, gikk strømbruddet også ut over alt fra trafikklys til skjermene på Times Square og kinosaler i de rammede områdene.

En besetning i en Broadway-forestilling forlot lokalet da strømmen gikk. De fortsatte forestillingen for publikum på fortauet utenfor, som la ut video av seansen på Twitter. Bilder publisert på samme plattformviser frivillige som har trådt inn i rollen som trafikkdirigenter.

En Jennifer Lopez-konsert i Madison Square Garden ble avbrutt som følge av strømbruddet. Den velkjente konsertarenaen ble senere evakuert.

61.000 uten strøm

Strømselskapet ConEd, som forsyner byen med strøm, skrev på sin Twitter-konto at det var snakk om et omfattende strømbrudd på vestsiden av Manhattan, og at de forsøkte å få gjenopprettet strømtilgangen til 42.000 kunder. På det meste var så mange som 61.000 strømløse, viser selskapets oversiktskart.

Brannvesenet i New York har rykket ut til flere meldinger om at folk sitter fast i heiser, og flere folk har også blitt sittende fast på tog som stoppet.

