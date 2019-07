Flere skadd i gasseksplosjon i Christchurch

utenriks

Bilder fra stedet viser at det aktuelle huset, som ligger i forstaden Northwood, er totalskadd.

– Huset er blitt til fyrstikker. Det er totalt sprengt i stykker, sier et vitne til avisa.

Ifølge ham har eksplosjonen også medført store skader på andre hus i nabolaget. Vinduer skal ha blitt knust, og garasjedører sprengt av. En talsmann for nødetatene sier seks hus har fått store skader.

Mediehuset Stuff skriver at ytterligere 17 hus er blitt skadd av vrakrester som ble slynget gjennom luften i eksplosjonen.

Femti personer er evakuert. Nødetater har sperret av området, og brannvesenet undersøker om det finnes flere gasslekkasjer. Strømmen skal være skrudd av i området.

Beboere i området sier eksplosjonen var så høy at hørtes ut som en bombe gikk av. En av de første naboene som ankom åstedet, en tidligere politibetjent, sier til New Zealand Herald at han er «forbløffet» over at ingen liv gikk tapt.

